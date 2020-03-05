Rus askeri polisi Haseke ve Halep’te devriyeye devam etti

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, Rus askeri polisin Suriye’nin Haseke ve Halep vilayetlerinde devriyelere devam ettiğini bildirdi.

Basın toplantısında konuşan Juravlyov, Rus askeri polisin Suriye’nin Haseke ve Halep vilayetlerinde farklı güzergahlardaki devriyelere devam ettiğini belirtti.

“Rus askeri polis birimleri tarafından Halep ve Haseke vilayetlerindeki güzergahlarda devriye nöbetlerine devam edildi” diyen Juravlyov, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait hava araçlarının da havadan devriye yaptığını sözlerine ekledi.

Stratejik öneme sahip Serakib kentinde ve M5 karayolu bölgesindeki yerleşimlerde devriye devam ediyor

Juravlyov, son günlerde şiddetli çatışmaların yaşandığı Serakib kentinde ve M5 karayolu bölgesindeki yerleşimlerde de devam eden devriyelere ilişkin şu ifadeleri paylaştı:

“Rus asker polisi Serakib kenti bölgesinde ve M5 karayolu üzerinde yer alan İdlib’in diğer yerleşimlerinde devriye nöbetlerine devam ediyor.”

Teröristlerin son 1 günde İdlib’i 45 kez hedef aldığı saptandı

Juravlyov, terör yanlılarının son bir gün içinde İdlb’deki gerginliği azaltma bölgesini 45 kez ateş altına aldığını vurguladı.

“Son bir günde 45 kez ateş açıldığı saptandı” diyen Juravlyov, militanların Lazkiye, Halep, İdlib ve Hama’da ateş açtıklarına dikkat çekti.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi daha önce de Heyet Tahrir el-Şam militanlarının İdlib'in Serakib kentinde kimyasal silah kullanma girişiminde bulunduklarını, fakat girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurmuştu.