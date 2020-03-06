İran'da 4.4 büyüklüğünde deprem: Van'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, bugün saat 17.19 sıralarında Türkiye sınırındaki İran'ın Khoy bölgesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

​Van il merkezi ve ilçelerinde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.