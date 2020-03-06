İran'da 4.4 büyüklüğünde deprem: Van'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, bugün saat 17.19 sıralarında Türkiye sınırındaki İran'ın Khoy bölgesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 6, 2020
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Khoy (Iran)
Tarih-Saat : 06.03.2020, 17:19:47 TSİ
Enlem : 38.4975 N
Boylam : 44.3745 E
Derinlik : 6.81 km
Detay : https://t.co/1jJeIY902X@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Van il merkezi ve ilçelerinde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)