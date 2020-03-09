Netanyahu aleyhinde açılan davada duruşmanın ertelenmesi talep edildi

İsrail merkezli Israel Hayom Gazetesi'nin haberine göre, avukatlar, mahkemeye sundukları dilekçede "savcılığın Netanyahu hakkında yürüttüğü soruşturma materyallerinin tamamını teslim almadıklarını" ifade etti.

Bir diğer İsrail gazetesi Maariv ise Netanyahu'nun avukatlarından Amit Haddad'ın "Netanyahu aleyhindeki iddianame birkaç ay önce hazırlandı ama halen dosyayı teslim alamadık. Bu nedenle duruşmanın ertelenmesi için mahkemeye başvurduk" yönündeki ifadelerine yer verdi.

Mahkemenin, avukatların talebi üzerine duruşmayı ertelemesi bekleniyor.

Avukatların söz konusu talebinin, davanın Netanyahu'nun yeni hükümeti kurma şansını etkileyebileceği endişesinin akabinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılmasına karar vermişti.

İsrail'deki yasalar gereği hakkında dava açılsa bile başbakan, suçlu bulunana kadar görevinde kalma hakkına sahip bulunuyor.