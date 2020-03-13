ABD, Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütünün silah depolarını vurdu

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütüne ait 5 silah deposunun vurulduğu ve örgütün gelecekte ABD güçlerine yönelik saldırı kapasitesinin büyük ölçüde geriletildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu tesislerin aralarında ABD ve koalisyon kuvvetlerine düzenlenen saldırıda kullanılan silahların saklandığı depolar da vardı." ifadesi kullanıldı.

Saldırının "orantılı" ve "savunma amaçlı" olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu terör grupları ABD ve koalisyon güçlerine yönelik saldırılarını durdurmalı. Aki takdirde bunun bedelini bizim istediğimiz yer ve zamanda ödemeye hazır olacaklar." ifadelerine yer verildi.

Irak’ta yerel medya tarafından servis edilen ve Anadolu Ajansı tarafından aktarılan haberlere göre, ABD’ye ait uçakların, Babil, Kerbela, Salahaddin, Enbar ve diğer bazı kentlerde Şii milis gücü Haşdi Şabi birliklerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirilmişti.

ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlu olduğu Bağdat'ın kuzeyindeki Taci üssüne önceki gün 30 roket fırlatılmış 18'i üsse isabet etmişti. Saldırı sonucunda 2 ABD askeri ile 1 İngiliz vatandaşı ölmüş, 14 asker yaralanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bu saldırılara karşılık vermek üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu belirtmişti.

Pentagon'dan bir yetkili Sky News'e verdiği demeçte "Hava saldırıları drone'larla değil, savaş uçaklarıyla gerçekleştirildi" dedi. Yetkili, saldırıların 5 noktaya düzenlendiği bilgisini vererek bunların büyük bir kısmının silah deposu olduğunu ifade etti.

Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD’nin, Bağdat’ta Taci Askeri Üssü’ne yapılan füzeli saldırı sonrası, 'İran’a yakın silahlı gruplara yönelik intikam saldırısında bulunacağı' iddia edilmişti.

This video is recorded 30 minutes ago. The #USAF fighter jets can be heard over Jurf al-Sakhar located about 60km in SW of #Baghdad. According to local eyewitness they have targetted a local headquarter of #IRGC affiliated #PMU (Hashd al-Shaabi) there! pic.twitter.com/KJFtGyCNSc — Babak Taghvaee (B) (@BabakTaghvaee1) March 12, 2020

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