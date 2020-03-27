Suriye Devlet Başkanı Esad ile BAE Veliaht Prensi arasında telefon görüşmesi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el-Nahyan arasında bölgede yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
SANA'nın haberinde, "Bin Zayid, bu olağanüstü durumda BAE'nin Suriye halkına desteğini yineledi" ifadeleri yer aldı.
Haberde, bin Zayid'in görüşme sırasında "Suriye'nin bu kritik koşullarda yalnız kalmayacağını" belirttiği kaydedildi.
#عاجل || #سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) March 27, 2020
اتصال هاتفي بين الرئيس الأسد ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أكد خلاله بن زايد دعم الإمارات للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية مشيرا إلى أن سورية لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)