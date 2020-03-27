Suriye Devlet Başkanı Esad ile BAE Veliaht Prensi arasında telefon görüşmesi

Suriye devlet ajansı SANA, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el-Nahyan arasında bölgede yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

SANA'nın haberinde, "Bin Zayid, bu olağanüstü durumda BAE'nin Suriye halkına desteğini yineledi" ifadeleri yer aldı.

Haberde, bin Zayid'in görüşme sırasında "Suriye'nin bu kritik koşullarda yalnız kalmayacağını" belirttiği kaydedildi.