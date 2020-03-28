Ürdün'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm meydana geldi

Ürdün'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölümün meydana geldiği, hayatını kaybeden hastanın 80'li yaşlarında bir kadın olduğu bildirildi.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ilk ölümün meydana geldiğini duyurdu.

Devlet ajansının aktardığı habere göre bakanlıktan yapılan açıklamada, hayatını kaybeden hastanın 80'li yaşlarında bir kadın olduğu belirtildi.

Bakanlık, son 24 saatte ülkede 23 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 235'e yükseldiği bilgisini verdi.

Ürdün, bölgede koronavirüs salgınının en yavaş yayıldığı ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.