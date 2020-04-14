Rusya ve Türkiye, Haseke bölgesinde ortak devriye gerçekleştirdi

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlev düzenlediği basın toplantısında “Haseke bölgesinde yeni bir Rus-Türk ortak devriyesi gerçekleştirildi” dedi.

Juravlev, 22 Ekim 2019 tarihli mutabakata uygun olarak Rus ve Türk askerlerinin Suriye’nin Haseke bölgesinde ortak devriye faaliyetleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Rus askeri polisin de Halep ve Haseke bölgelerinde devriye yaptığını söyleyen Juravlyov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hava kuvvetleri, Kvayres, Metras, Şvayhan, Ayn İsa, Mişraka, Bir Kantari, Bir Hamid, El Ali ve Kvayres hava üssü güzergahında devriye uçuşları gerşekleştirdi.”