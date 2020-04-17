Suriye’de ortak Rus-Türk devriyesi gerçekleşti

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, bugünkü basın brifinginde, “Halep bölgesinde, Garip – Ulayşar – Kürtaj – Tel Haceb – Aytuvayran Tahtani – Harab Nas – Kiri Zuri – Garib güzergahında yeni ortak Rus-Türk devriyesi gerçekleşti” diye açıkladı.

Rus askeri polis ve Rus Hava Kuvvetleri’nin de ayrıca Halep ve Haseke bölgelerinde devriyeler gerçekleştirdiğini dile getiren Juravlyov, Türkiye kontrolündeki silahlı grupların ateşkese uymaya devam ederken Nusra terör örgütünün İdlib bölgesinin Dadih yerleşimine ateş açtığını bildirdi.