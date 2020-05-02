Irak'ta IŞİD saldırısı: 10 Haşdi Şabi mensubu hayatını kaybetti

Irak'ın Selahaddin vilayetinde IŞİD'in saldırısı sonucu Haşdi Şabi'ye bağlı 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamaya göre IŞİD, Selahaddin'e bağlı Mikeyşife ve Beled bölgelerinde Haşdi Şabi'ye saldırdı. Saldırıda 10 kişi öldü.

Yaralıların ise yakın çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.