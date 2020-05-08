‘ABD ve İsrail, Filistin topraklarını ilhak etmek için koronavirüsten yararlandı’

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Friedman’ın, İsrail’in Batı Şeria’daki bölgelerde egemenliğini tanımaya hazır oldukları yönündeki ifadelerini reddettiklerini duyuran Filistin, bu durumda İsrail ve ABD ile tüm anlaşmalardan çıkacaklarını açıkladı.

Filistin’in Rusya Büyükelçisi Abdül Hafız Nofal, Sputnik’e açıklamasında, “Elbette ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’ın açıklamalarını gördük. Tel Aviv’e yakınlığıyla bilinen bu insan son derece taraflı. Hatta kendisi de İsrailli göçmen. Bu durumda hangi diplomasi, tarafsızlık söz konusu olabilir?” dedi.

“Washington ve Tel-Aviv, Filistin topraklarını ilhak etme planlarını hayata geçirmek için koronavirüsün yol açtığı durumdan yararlandı” diyen Nofal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm dünya koronavirüs sorununun çözümüne ve salgını durdurma çabalarına dalmışken İsrail’de yine aşırı sağcı hükümet kuruldu. Onlar baştan beri Ürdün Vadisi’ni ilhak etmeyi planlıyorlardı. Bu seçim kampanyasından beri biliniyor. ABD’li partnerler de onların bu planlarına destek veriyordu. Tüm dünyanın başı koronavirüs ve petrol fiyatlarına karışmışken İsrail yönetimi kan akıtıp Filistin topraklarını işgal etmeye hazır”.

Benyamin Netanyahu ve Benny Gantz’ın koalisyon iktidarı için birleşmesine neden olan tek şeyin Ürdün Vadisi’nin ilhakı olduğunu kaydeden Filistinli diplomat, “Aksi takdirde planlarını hayata geçiremezlerdi” dedi.

ABD ile anlaşmaya da artık imkansız gözüyle baktıklarını söyleyen Nofal, “ABD’nin son yıllardaki duruşu tamamen İsrail yanlısı oldu. Bu çıplak gözle görülen bir şey. Bu yüzden kimse artık ABD tarafıyla anlaşma sağlanabileceği ve bu konuda uzlaşma sağlanabileceği yönünde umutlar beslemiyor” ifadesini kullandı.

‘Haklarımızı politik yollardan savunmaya hazırız’

Filistin yönetiminin Friedman’ın açıklamasına tepkisini dile getirdiğini söyleyen Nofal, “Şimdi biz, Filistinliler, İsrail ve ABD ile tüm mevcut anlaşmaları bozma hakkımıza sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Böyle bir durumda, açık bir şekilde ülkemizi yok etmeye ve topraklarımızı elimizden almaya çalışanlarla işbirliğini ve anlaşmaları sürdürmek kabul edilemez” dedi.

“ABD-İsrail ittifakının attığı bu son derece tehlikeli adımlar Arap Birliği, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Rusya tarafından kınandı” diyen Filistinli büyükelçi, “Bundan dolayı Filistin onlara çok minnettar. Şimdilik haklarımızı, BM ve diğer uluslararası örgütlerin desteğiyle politik yollardan savunmaya hazırız” ifadesini kullandı.

Nofal, İsrail ve ABD’nin davranış çizgisiyle ilgili, “Bu ülkelerin eylemleri, sığınmacılar ve Kudüs’ün statüsü dahil bölgedeki sorunları daha da kötüleştirebilir” yorumunda bulundu.