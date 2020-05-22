Kayıt
03:38 22 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İsrail- Filistin

    Fetih Hareketi Devrim Konseyi Sekreteri: İsrail ne kadar ileriye giderse Filistin’in yanıtı o kadar sert olacak

    © REUTERS / Mohammed Salem
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    ABD’den Ortadoğu’da ‘barış’ teklifi (49)
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103343/12/1033431257_0:172:3500:2140_1200x675_80_0_0_d50367b6b7bcf23ddbe79ad508fd25a8.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202005221042095151-fetih-hareketi-devrim-konseyi-sekreteri-israil-ne-kadar-ileriye-giderse-filistinin-yaniti-o-kadar/

    Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın İsrail ve ABD ile ilişkileri kesme kararını savunan Filistinli politikacı Ebu Ayta, bu kararın ihtiyaçtan doğduğunu kaydetti.

    Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (El Fetih) Devrim Konseyi Sekreteri Fayez Ebu Ayta, mevcut koşullarda, Oslo’da imzalanan barış anlaşması dahil tüm anlaşmaları feshetmenin son derece gerekli olduğunu belirterek, “Bu, topraklarımızı korumanın tek yolu” dedi.

    Ebu Ayta, “Şimdi İsrail ile yeni dönemin, yeni büyük çatışmanın eşiğinde olmamız bizim hatamızdan kaynaklı değil. Filistin yaşama hakkını, toprakları üzerindeki haklarını savunma şansına ancak Washington ve Tel Aviv'e karşı tüm yükümlülükleri feshederek sahip olabilir. Yüzyılın Anlaşması'nın hayata geçirilmesine izin vermeyeceğimizi söylemiştik. İsrail hükümeti sadece kendini ve kendi açgözlülüğü dinledi. Ama bu sadece ilk adımdı, İsrail tarafı ne kadar ileriye giderse Filistin’in yanıtı o kadar sert olacak” ifadesini kullandı.

    Tamamen tüm ilişkilerin kesilmesinin zorunlu bir adım olduğunu vurgulayan Ebu Ayta, “İsrail’in topraklarımıza ne hızla ellerini uzattığını dikkate alırsak bizim başka çaremiz kalmadı. Durumu bu tehlikeli çıkmaza sokan ilk onlar oldu” diye ekledi.

    Filistin’in uluslararası ilişkiler danışmanı ve Kudüs Üniversitesi’nin siyaset bilimi uzmanı Prof. Dr. Usame Şaat, Filistin yönetiminin tüm ilişkileri kesme kararının İsrail ile çatışmada bir dönüm noktası olacağını söyledi.

    Şaat, “Bu kararın, Filistin’i neredeyse tam ilhaktan kurtarma ihtiyacından olduğu apaçık ortada. Eğer İsrailliler her şey rağmen Ürdün Vadisi’ni ilhak ederlerse, 1697 sınırları içinde Filistin devletini kurma umudu maziye gömülecek. Buna izin verilememeli” dedi.

    Filistin’in, tüm anlaşmaları feshetme kararıyla, saldırgan eylemlerden ve ilhak girişimlerden doğacak tüm sonuçlarda İsrail’i sorumlu tuttuğunu kaydeden Şaat, “Saldırganlığın bedeli ağır olacak” diye kaydetti.

    İsrail parlamentosunda Arap asıllı milletvekili Ahmed Tibi, ilhak konusuna parlamentonun yanı sıra, ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’ın başkanlığındaki özeli bir komitenin de baktığına dikkat çekerek, “Ancak İsrail tarafı bu komitenin faaliyetinden bahsetmeyi pek sevmiyor” dedi.

    İsrail parlamentosundaki partilerin büyük kısmının siyonist olduğunu söyleyen Tibi, şöyle konuştu: “Sadece bizim partimiz Ürdün Vadisi’nin ilhakını desteklemiyor. Ancak bu sorunla sadece hükümet değil, özel olarak organize edilen bir komite de ilgileniyor. Bu komitenin başında da Amerikalı elçi David Friedman bulunuyor. Filistin topraklarını işgal etme kampanyasının lehtarı da Friedman. Onun eylemleri ve görüşleri, Likud veya Mavi-Beyaz temsilcilerinden çok daha radikal. Ancak Tel Aviv, bu komiteden bahsetmeyi pek sevmiyor, bu yüzden herkes bu girişimin başında Netanyahu’nun bulunduğunu düşünüyor”.

     

    Konu:
    ABD’den Ortadoğu’da ‘barış’ teklifi (49)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rusya Pasifik Filosu
    'Doğu’nun muhafızı' Rusya Pasifik Filosu, 289 yaşında
    Karikatür
    ABD’nin BM Daimi Temsilcisinden Filistin ve İsrail’e görüşmeleri başlatma çağrısı
    İnfografik
    'Bumerang' Muharebe platformu
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet