Putin Ürdün Kralı ile Suriye ve Libya'daki durumu görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin ve Ürdün Kralı 2. Abdullah arasında yapılan telefon görüşmesinde Suriye ve Libya’nın, ayrıca Ortadoğu çözümü ile ilgili meselelerin görüşüldüğü belirtildi.

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ürdün Kralı 2. Abdullah arasında yapılan telefon görüşmesinde Suriye ve Libya, ayrıca Ortadoğu çözümü ile ilgili meseleler ele alındı.

Açıklamada ayrıca iki liderin koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemleri de görüştükleri ve uluslararası toplumun pandeminin etkilerini aşmaya yönelik çabalarını pekiştirmenin önemine vurgu yaptıkları vurgulandı.

İki tarafın da böyle bir çalışmada yer almaya hazır olduklarını ifade ettiği bildirilen açıklamada, “Liderler ayrıca bölgesel gündemin güncel meseleleri, özellikle Suriye, Libya ve Ortadoğu çözüm süreci ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Çeşitli seviyelerde temaslara devam edilmesi kararlaştırıldı” ifadeleri yer aldı.