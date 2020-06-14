Normalleşen İran'da koronadan ölüm sayısı iki aydır ilk kez 100'ü geçti

İran Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs sayılarına göre ölü sayısı iki aydır ilk kez 100'ü geçti.

Koronavirüs önlemlerini nisan ortasından beri aşamalı gevşeten İran'ın son haftalarda teyitli vaka sayısında keskin artışa koşut ölü sayısı da tırmandı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 107 ölümle toplam ölü sayısının 8837'e çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Sima Sadat Lari, dünden beri 2472 kişiye daha koronavirüs tanısı konulmasıyla vaka sayısının 187 bin 427’ye yükseldiğini, hastalardan 2781 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu, 148 bin 674 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

Lari, "Bugün üç haneli bir istatistiği duyurmak bizim için çok acı verici; bu virüs, öngörülemez ve değişken" diyerek ekledi:

"Sağlık kurallarına uyun, sosyal mesafenizi koruyun, elzem olmayan toplanmalardan ve seyahatlerden kaçının."

"İnşallah gelecek günlerde istatistiklerin iki haneye ve hatta tek haneye indiğini göreceğiz."

İran en son 111 ölümle 100'ün üzerine can kaybı bildirdiğinde takvim 13 Nisan'ı gösteriyordu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, cumartesi günkü açıklamasında, sağlık kurallarına uyulmazsa koronavirüs önlemlerine geri dönüleceği uyarısı yaparken, enfeksiyonların keskin şekilde arttığı yedi bölge, kırmızı bölge ilan edildi.