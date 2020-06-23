İran: Serrac hükümetini tanıyoruz, Libya'nın iç işlerine karışmıyoruz

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı Hüseyin Dehkan, Libya'da Fayiz Serrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) resmi olarak tanıdıklarını ve bu ülkenin iç işlerine karışmadıklarını söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Dehkan, "Uluslararası düzeyde de tanınan Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni resmi olarak tanıyoruz. Bu pozisyonuna aykırı olacak hiçbir açıklamada bulunmadık ve hiçbir adım atmadık. Açık söylüyorum, Libya’da hiçbir varlığımız yok ve Libya’nın işlerine karışmıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran’ın Libya’da Halife Hater’i desteklediği yönündeki iddiaların 'gülünç' olduğunu kaydeden Dehkan, "İran Hafter’e hiçbir destek sağlamıyor" dedi.

Hamaney’in danışmanı, Tahran’ın Libya konusundaki pozisyonunun, 'dış müdahaleye son verilmesi ve Libyalıların geleceklerini kendilerinin belirlemesi gerektiğinden' ibaret olduğunu da sözlerine ekledi.