Irak ordusundan Hizbullah Tugayları'na baskın: 13 kişi tutuklandı

Irak ordusuna bağlı Özel Operasyon Kuvvetleri, gece saatlerinde başkent Bağdat'ın güneyindeki Irak Hizbullahı karargahlarına baskın yaptı.

Baskın sonucu Hizbullah'ın 13 mensubu tutuklanırken, AFP'ye konuşan üç yetkili, operasyonda birden fazla roketatarın ele geçirildiğini aktardı.

Özel Operasyon Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, baskında ABD'nin herhangi bir dahlinin bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, talimatın Ulusal İstihbarat Kurumu tarafından toplanan bilgiler doğrultusunda Başbakan Mustafa el-Kazımi tarafından verildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu ayın başında Yeşil Bölge'ye bir dizi füze saldırısı gerçekleştirilmiş ve hemen ardından Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı da Katyuşa füzelerinin bulunduğu bir kamyonun ele geçirildiğini açıklamıştı.

Ancak Komutanlık, kamyonun kime ait olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi vermemişti.