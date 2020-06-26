Irak ordusundan Hizbullah Tugayları'na baskın: 13 kişi tutuklandı

Irak ordusuna bağlı Özel Operasyon Kuvvetleri, gece saatlerinde başkent Bağdat'ın güneyindeki Irak Hizbullahı karargahlarına baskın yaptı.
Baskın sonucu Hizbullah'ın 13 mensubu tutuklanırken, AFP'ye konuşan üç yetkili, operasyonda birden fazla roketatarın ele geçirildiğini aktardı.
Özel Operasyon Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, baskında ABD'nin herhangi bir dahlinin bulunmadığı ifade edildi.
Açıklamada, talimatın Ulusal İstihbarat Kurumu tarafından toplanan bilgiler doğrultusunda Başbakan Mustafa el-Kazımi tarafından verildiği bilgisi paylaşıldı.
Bu ayın başında Yeşil Bölge'ye bir dizi füze saldırısı gerçekleştirilmiş ve hemen ardından Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı da Katyuşa füzelerinin bulunduğu bir kamyonun ele geçirildiğini açıklamıştı.
العمليات المشتركة: ضبط عجلة تحمل منصات اطلاق صواريخ كاتيوشا بالراشدية#قناة_الفلوجة | https://t.co/9PW0nAC2AT pic.twitter.com/scJMpKmgZZ— قناة الفلوجة-الأخبار (@alfallujahNews) June 15, 2020
Ancak Komutanlık, kamyonun kime ait olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi vermemişti.
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