Netanyahu'nun bakanı, Batı Şeria'yı ilhak planının ileri bir tarihe ertelendiğini teyit etti

İsrail'de iktidar ortakları arasında anlaşmazlık çıkaran Batı Şeria'daki bazı bölgeleri 1 Temmuz'dan itibaren ilhak etme planıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileriyle görüşmeler sürerken, İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis planın uygulanmasının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Başbakan Benyamin Netanyahu'ya yakın isimlerden Akunis, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, ilhak planının bugün uygulanmayacağını duyurdu.

'ABD'lilerle son ayrıntılar görüşülüyor'

Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin ayrıntıları görüşmeye devam ettiğini belirten Akunis, plana ilişkin ABD yönetimiyle koordinasyonun zaruri olduğunu vurgularken, temmuz sonunda hayata geçirilmesi beklentisini sözlerine ekledi.

İsrail'e temsilci göndererek planla ilgili görüşmeler yürüten ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin planın uygulanmasında aceleci davranılmamasını istediği kaydedildi.

Planın orijinal mühletine son dakika kala Britanya Başbakanı Boris Johnson'dan da uyarı geldi.

Johnson, İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinde yayımlanan "İsrail'in arkadaşı olarak, ilhak etmemeye çağırıyorum" başlıklı makalesinde, ilhakın uluslararası hukuka aykırı olacağı uyarısında bulundu.