İran'da 11 kişiye Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konuldu

İran'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı görülmeye başladı. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Rezevi Horasan Eyaleti’ne bağlı Türbet Cam şehrinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle hastaneye başvuran 16 kişiden 11'inin testi pozitif çıktı.

Türbet Cam Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Afkar, 11 kişinin KKKA testinin pozitif sonuç verdiğini belirterek, "Şüpheyle başvuran kişilerin 8’inin katıldıkları toplu bir törenden bu virüse yakalandıkları tespit edildi. Şüpheli diğer 8 kişiden 3'ünün testi pozitif, 4'ünün negatif çıktı ve 1 kişinin test sonucunu ise bekliyoruz" dedi.

Kırım Kongo virüsünün ilkbahar ve yaz aylarında yayılan viral bir hastalık olduğunu ifade eden Afkar, "Virüsün başlıca semptomları ateş, kas ağrıları ve kanamadır. Halktan bilinçli ve dikkatli olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.