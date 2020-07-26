Bağdat'ta Haşdi Şabi ve polis güçlerinin bulunduğu askeri üste patlama

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat-Hille yolu üzerindeki Sakar Askeri Üssü'nde iki ayrı patlama meydana geldi" denildi.
Açıklamada, patlamaların kaynağına dair bilgi verilmedi.
Bağdat'ın güneybatısındaki askeri üssün çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.
Haşdi Şabi unsurlarıyla polis güçlerinin kaldığı Sakar Askeri Üssü'ndeki patlama anının görüntüleri, sosyal medyada yayımlandı.
Another video shows smoke plum over the Al-Saqr (Falcon) Mlitary Base of #IRGC backed #PMU in south of #Baghdad. pic.twitter.com/keMiEkloac— Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (B) (@BabakTaghvaee1) July 26, 2020
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