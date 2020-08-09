Lübnan'da 158 kişinin öldüğü patlama sonrası ilk istifa

Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen, 158 kişinin hayatını kaybettiği, ardından hükümeti hedef alan protestoların başladığı patlamayla ilgili hükümetten ilk istifa geldi.

Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, yaptığı televizyon konuşmasında, "Beklentilerini karşılayamadığımız Lübnanlılardan özür diliyorum. Kısa vadede değişim olacağı yok. Beyrut Limanı'ndaki felaketten sonra halkın beklentilerini karşılayacak bir durum kalmadığından hükümetteki görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstifa eden milletvekili sayısı 5

Öte yandan ülkenin resmi haber ajansı NNA, milletvekili Nime Efram'ın da Beyrut'u sarsan şiddetli patlamaya tepki olarak istifa ettiğini aktardı.

Böylece Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından istifa eden milletvekili sayısı 5'e yükseldi.

Hristiyan Ketaib Partisi Genel Başkanı Sami Cemayel, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya tepki olarak partisinin parlamentodaki 3 vekilinin istifasını açıklamıştı.

Bağımsız milletvekili Paula Yakubyan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlamaya tepki olarak istifasını sunduğunu belirterek, tüm milletvekillerini toplu istifaya çağırmıştı.