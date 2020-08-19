Suriye'nin doğusundaki ABD üssüne 3 füze saldırısı düzenlendi

Suriye'nin doğusundaki Deyr ez-Zor bölgesinde yer alan ABD'ye ait bir üsse 3 Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.

ABD öncülüğündeki 'Doğal Kararlılık Operasyonu' Sözcüsü Myles B. Caggins, Wladimir van Wilgenburg'a yaptığı açıklamada Deyr ez-Zor bölgesinde yer alan, ABD güçlerinin kontrolündeki Conoco üssü yakınına 3 küçük Katyuşa füzesinin düştüğünü söyledi.

Caggins, saldırı sonucunda ölü ya da yaralıların olmadığını ve maddi hasar yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Deyr ez-Zor'daki yereş yetkililer de saldırıda maddi hasar ya da can kaybının olmadığını doğruladı.