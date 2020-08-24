Kerkük'teki IŞİD saldırısında 4 Iraklı asker hayatını kaybetti

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, IŞİD militanlarının Kerkük karayolu üzerinde Iraklı askere silahlı saldırıda bulunduğu kaydedildi.
Açılan ateş sonucu 4 askerin öldüğü, 4'ünün de yaralandığı belirtildi.
Irak’ın Kerkük kentinde, IŞİD militanlarının düzenlediği saldırıda 4 Iraklı askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, IŞİD militanlarının Kerkük karayolu üzerinde Iraklı askere silahlı saldırıda bulunduğu kaydedildi.
Açılan ateş sonucu 4 askerin öldüğü, 4'ünün de yaralandığı belirtildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)