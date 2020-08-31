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    BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Abu Dabi'de ABD ve İsrail bayrakları önünde ABD Başkanı'nın Başdanışmanı Jared Kushner ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat'ı ağırlarken

    İsrail uçağıyla gelen ABD-İsrail heyetini ağırlayan BAE'ye, Filistinli örgütlerden 'ihanet' tepkisi

    © REUTERS / WAM
    Ortadoğu
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    İlk İsrail seferinden inen ABD'li ve İsrailli yetkilileri karşılayan BAE'ye Filistinli örgütler tepki gösterdi. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, BAE yöneticilerini 'İsrail ile ihanet yolunda ilerlemek ve ABD yönetimine boyun eğmekle' suçladı. Hamas "Filistin halkının sırtına saplanmış hançer, Filistin mücadelesine ve direnişine ihanet" dedi.

    İlişkileri normalleştirme anlaşmasına varan İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilk ticari uçak seferini grçekleştiren üst düzey ABD'li ve İsrailli yetkilileri, Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak Abu Dabi Havalimanı'na indiklerinde, BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş karşıladı. ABD ve İsrailli heyetlerin Abu Dabi'ye resmi ziyaretinin 2 gün sürmesi ve bazı işbirliği anlaşmalarının imzalanması beklenirken, Filistinli örgütlerden tepki geldi.

    Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Arap alemine, BAE-İsrail normalleşme planının durdurulması için çabaların birleştirilmesi çağrısında bulundu.

    Yazılı açıklama yapan FHKC, "BAE yöneticilerinin İsrail ile ihanet yolunda ilerlemedeki ısrarını ve içinde Amerikalı ve İsrailli yetkililerin bulunduğu İsrail uçağını kabul etmelerini kınıyoruz" dedi. 

    "BAE'nin İsrail ile normalleşme anlaşmasına yönelik tüm Arap kınamalarını görmezden gelerek aşması, onun ABD yönetimine boyun eğdiğinin ve halklara karşı düşmanca planlarına tabi olduğunun bir yansımasıdır" değerlendirmesinde bulunan FHKC, BAE'ye giden İsrail uçağına hava sahasını kullandıran Suudi Arabistan yönetimini de kınadı.

    Suudi kraliyetinin bu tutumunun BAE yöneticilerinin 'ihanet projesini' teşvik ettiğini söyleyen FHKC, BAE-İsrail normalleşme planının durdurulması için tüm Arap ve ulusal çabalarının birleştirmesini istedi.

    Gazze'yi yöneten Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada da "İsrail'e ait uçağın Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak BAE'de karşılanması, Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançerdir. Bu durum Filistin mücadelesine ve direnişine ihanettir" denildi.

    "Abu Dabi yöneticileri, Siyonist oluşumla bir utanç anlaşması yaparak normalleşme suçunu sürdürmekte ısrarcı davranıyor" diye devam eden açıklamada, bu ziyaretin Filistin halkını sırtından vurmak, işgali kökleştirmek ve Filistin direnişine ihanet etmek olduğu vurgulandı.

    BAE yöneticilerinin normalleşme ısrarı tarihin yönünü değiştirmeyeceği, halkların bilincinde işgalin varlığını ve kabulünü oluşturmayacağını söyleyen Hamas, Abu Dabi yöneticilerine 'çirkin' normalleşme anlaşmasından geri çekilme çağrısında bulundu.

    Bugün, İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasıyla ilgili görüşmeler yapacak İsrailli ve ABD'li yetkililerden oluşan heyeti taşıyan İsrail'e ait ilk ticari yolcu uçağı, BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gitmişti.

    1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi olan BAE, normalleşme anlaşması kapsamında İsrail'e uygulanan boykot kararının lağvedildiğini duyurmuştu.

    Etiketler:
    Suudi Arabistan, BAE, Hamas, HAMAS, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC)
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