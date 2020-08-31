Suriye hava savunması Şam'da hava saldırısını püskürttü

Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Şam'ın güneyindeki hedeflere füzelerle saldırdığını bildirdi.

Haberde, "Şam'ın güney kırsalı İsrail'in hava saldırısına uğradı. Hava savunmamız füze saldırılarını püskürtüyor" ifadesine yer verildi.

Al-Vatan gazetesinin haberine göre, Suriye hava savunma sistemleri birkaç hedefi vurmayı başardı. Al-Vatan, İsrail'in Golan Tepeleri yönünden saldırdığını, hedefinde Şam'ın güneyindeki Kasva bölgesinin bulunduğunu ifade etti.