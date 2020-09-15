SANA: Suriye'nin kuzeyinde ABD helikopteri düştü

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın bölgedeki yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Haseke'de bir ABD helikopteri düştü.

Yarubiyah'ın yakınındaki Tel Haddad kasabasında düştüğü belirtilen helikopterin türüne ve düşme nedenine ilişkin herhangi bir bilgi ise verilmedi. Öte yandan, enkazın çevresinin ABD zırhlı araçları tarafından çevrildiği bilgisi geçildi.

ABD destekli koalisyon tarafından yapılan açıklamada ise, söz konusu kaza yalanlandı.

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