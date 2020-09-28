İsrail-BAE anlaşması ağları havalandırdı: El Nasr, İsrailli futbolcu transfer eden ilk Arap kulübü oldu

ABD'nin arabuluculuğunda İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'le ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamasını müteakip BAE'ye bağlı Dubai'nin el Nasr takımı, İsrailli bir futbolcu transfer eden ilk Arap kulübü oldu.

İbrahim Anlaşmalarının 15 Eylül'de imzalanmasının üzerinden iki hafta geçmemişken, el Nasr, 28 yaşındaki İsrailli ofansif orta saha oyuncusu Diaa Sabia'nın (Diaa Mohamed Saba) transferini duyurdu.

BAE kulübü, Çin'in Guangzhou R&F takımından transfer ettiği Sabia ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Transferin 2.5 milyon euronun üzerinde bir rakama mal olduğu medyaya yansıdı.

Fanatik gazetesinin haberinde "Arap yarımadasında heyecanla karşılanan bu transferin arkasındaysa Türk menajer Mert Lör vardı" denildi.

İsrail'in Filistin kökenli Arap yurttaşlarından biri olan Diaa Sabia, İsrail'in kuzeyindeki Arap kasabası Mecd el Krum'da dünyaya geldi.

📝: العميد يتعاقد مع صانع الألعاب ضياء محمد سبع https://t.co/bfpIOLbXkp#نادي_النصر — AL-NASR FC (@ALNasrSC) September 27, 2020

El Nasr, 9 numaralı formayı sırtına geçirmiş Sabia'nın el Maktum Stadyumu'nda top sürüp şut çekerken görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

أهلاً بك ضياء محمد سبع في القلعة الزرقاء

Welcome Diaa Mohamed Saba to the blue castle #نادي_النصر#Alnasr_club pic.twitter.com/3mvqcdMcXv — AL-NASR FC (@ALNasrSC) September 27, 2020

Bu ay İsrail medyası, adı açıklanmayan BAE'li bir iş insanının İsrail'in Kudüs şehrindeki futbol kulüplerinden Beitar Jerusalem'e (Beytar Yeruşalayim) yatırım yapmakla ilgilendiğini duyurmuştu.

İsrail aşırı sağıyla bağlantılarıyla tanınan ve taraftarlarının 'Araplara ölüm' gibi ırkçı tezahüratları yüzünden defalarca ceza alan Beitar, bugüne dek hiç Arap futbolcu oynatmadı.

Pek çok İsrail kulübünde top koşturduktan sonra 2014'te transfer olduğu Maccabi Netanya'da 4 yıl kalan ve İsrail milli takım formasını da 10 kez giyen Sabia, Guangzhou R&F'ye 4 milyon eurodan fazlasına transfer olmuştu. Bugüne dek çıktığı 111 maçta 50 gol kaydetti.