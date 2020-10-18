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    Şeyh Nahyan bin Mübarek Al Nahyan

    İngiliz kadın, BAE Hoşgörü Bakanı Nahyan'ın kendisini taciz ettiğini iddia etti

    © Fotoğraf : dpa
    Ortadoğu
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    Bir İngiliz kadının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hoşgörü Bakanı Şeyh Nahyan bin Mübarek Al Nahyan'ın kendisini taciz ettiği iddiasıyla polise gidip şikayetçi olduğu belirtildi.

    The Times gazetesinin pazar günleri yayımlanan versiyonu The Sunday Times'ın haberine göre, 32 yaşındaki Caitlin McNamara, 69 yaşındaki Al Nahyan'ın cinsel saldırısına uğradığını iddia etti.

    Saldırı, bu yıl Sevgililer Günü'nde, McNamara'nın Abu Dabi Hay Edebiyat Festivali'nin açılış hazırlıklarını görüşmek üzere çağrıldığını düşündüğü Nahyan'ın özel bir adadaki villasında gerçekleşti.

    ‘Hayatımın her yönünü kontrol ediyordu, gücünü biliyorum’

    McNamara, olaya ilişkin "Korkmuştum. Kendilerini kaçıranlar ve hapis tutanların elinden kurtulmaya çalışan Dubaili prenseslere ne yaptıklarını biliyordum. Bu adam, hayatımın her yönünü kontrol ediyordu, uçuşlarım, vizem gibi. Gücünü ve etkisini bilecek kadar (BAE'de) yeterince zaman geçirmiştim" dedi.

    Villadan kaçan McNamara, doktor annesini arayarak tıbbi tavsiye alırken ülkeden ayrılma planları yaptı.

    Bu sırada Bakan McNamara'yı aramaya devam etti. Telefon kayıtları, olaydan sonraki gün Nahyan'ın 14 kez aradığını ve 16 Şubat Pazar günü de mesaj gönderdiğini ortaya koydu.

    Travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor

    Mağdur kadın, görüştüğü konsolosluk yetkililerinin, kendisine ülkeyi terk etmesi ve polise şikayette bulunmaması, aksi halde gözaltına alınabileceği yönünde uyarıda bulunduğunu öne sürdü.

    Hazırlığında görev aldığı festivalin gerçekleşmesine iki gün kala, 23 Şubat'ta BAE'den ayrılıp Umman'a geçen McNamara, 5 Mart'ta ülkesi İngiltere'ye döndü.

    Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum
    © REUTERS / POOL
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    Gazetenin ulaştığı tıbbi raporda, McNamara'nın, olayın ardından travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaşadığı, geceleri tekrarlanan panik ataklar geçirdiği ve uyumakta zorlandığı ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

    Polise 3 saat görüntülü ifade verdi

    İlerleyen günlerde başkent Londra'da polise başvuran mağdur kadın, 3 saat görüntülü ifade verdi. Polis, kadının güvenliğiyle ilgili endişeleri ciddiye alarak her hafta kendisini kontrol etmesi için bir polisi görevlendirdi.

    Korkusunu dile getiren McNamara, "Bakanın gücü ve etkisi, bu ülke (İngiltere) de dahil olmak üzere dünyanın büyük bir bölümünü kapsıyor" dedi.

    İngiltere'de dava açmak istiyor

    Londra'nın önde gelen avukatlarından Carter Ruck, Nahyan hakkında evrensel yargı yetkisi kapsamında İngiltere'de dava açıp açamayacaklarını araştırmaya başladı.

    Bu konudaki hukuki görüşün Kraliyet Savcılık Servisi'ne gönderildiği ancak henüz açıklanmadığı belirtildi.

    Öte yandan McNamara, festival komitesini de kendisine destek olmamakla suçladı.

    Nahyan, iddialara ilişkin gazetenin sorularını cevapsız bırakırken kendisini temsil eden hukuk bürosundan "Müvekkilimiz, iddia edilen olaydan 8 ay sonra ulusal bir gazete aracılığıyla gelen bu iddia karşısında şaşırmış ve üzülmüştür" denildi.

    Dünyanın en zengin kraliyet ailelerinden

    69 yaşındaki Nahyan, Abu Dabi emiri ve BAE Devlet Başkanı olan Halife bin Zayid Al Nahyan'ın da üyesi olduğu aileye mensup.

    Business Insider'a göre, dünyanın en zengin dördüncü kraliyet ailesi olan Nahyan ailesinin İngiltere'de birçok mülkü bulunuyor. Ailenin diğer bir üyesi Şeyh Mansur bin Zayed El Nahyan, Premier Lig kulüplerinden Manchester City'nin sahibi.

    Etiketler:
    İngiltere, Taciz, Nahyan bin Mübarek Al Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
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