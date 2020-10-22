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    Saad Hariri

    Lübnan'da hükümeti kurma görevi eski Başbakan Hariri'nin

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    Ortadoğu
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    Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolar sonucu 29 Ekim 2019'da istifa etmek zorunda kalan eski Başbakan ve Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

    Cumhurbaşkanı Aun, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamaya tepki eylemlerinin ardından 10 Ağustos'ta istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturacak ismin belirlenmesi için Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerini tamamladı.

    © REUTERS / Gonzalo Fuentes
    Lübnan Cumhurbaşkanı Aun: Yeni hükümet bir an önce kurulmalı
    Sünni Müstakbel Hareketi, Meclis Başkanı Nebih Berri liderliğindeki Emel Hareketi, Dürzi lider Velid Canbolat'ın başkanlığındaki İlerlemeci Sosyalist Partisi, Hristiyan Marada Partisi ve Ermeni Taşnak Partisi tercihlerini Hariri'den yana kullandı.

    Ekonomik kriz nedeniyle geçen yıl başlayan kitlesel gösterilerin ikinci haftasında istifa etmek zorunda kalan Hariri, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki istişare görüşmelerine katılan 118 vekilden 65'inin oyunu alırken, geri kalan 53 vekil ise çekimser kaldı.

    İstişarelerin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hariri'nin yeniden hükümeti kurma görevi verilmek üzere Baabda Sarayı'na çağrıldığı belirtildi.

    Hariri: Ekonomik çöküntüyü durdurma yönünde verdiğim sözü yerine getirmeye bağlılık konusunda kararlıyım

    Hariri, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda hükümeti kurma görevini aldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, siyasi partilerin yer almadığı teknokratlar hükümeti kuracağını söyledi.

    © REUTERS / POOL
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    Yeni hükümeti Fransa'nın Lübnan girişimi doğrultusunda kuracağını ifade eden Hariri, "Ekonomik çöküntüyü durdurma yönünde Lübnanlılara verdiğim sözü yerine getirmeye bağlılık konusunda kararlıyım. Lübnan için son fırsat olan yeni hükümeti kurmak için var gücümle çalışacağım" diye konuştu.

    Meclis Başkanı Berri de Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'dan çıkışı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Aun ile Hariri'nin arasında olumlu bir hava var. Yeni hükümeti kurma süreci, beklenenden daha hızlı olacak" dedi.

    Berri ayrıca Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi ile çekimser kalan Cumhurbaşkanı Aun'un damadı Cibran Basil liderliğindeki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi arasında bir yakınlaşma olduğuna işaret etti.

    Lübnan'da Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin destekleriyle 21 Ocak'ta kurulan Diyab hükümeti, Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesinin ardından halktan gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos'ta istifa etmek zorunda kalmıştı.

     

    Etiketler:
    Hizbullah, Başbakan, Hükümet, Saad Hariri, Mişel Aun, Lübnan
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