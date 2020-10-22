Lübnan'da hükümeti kurma görevi eski Başbakan Hariri'nin

Cumhurbaşkanı Aun, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamaya tepki eylemlerinin ardından 10 Ağustos'ta istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturacak ismin belirlenmesi için Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerini tamamladı.
Ekonomik kriz nedeniyle geçen yıl başlayan kitlesel gösterilerin ikinci haftasında istifa etmek zorunda kalan Hariri, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki istişare görüşmelerine katılan 118 vekilden 65'inin oyunu alırken, geri kalan 53 vekil ise çekimser kaldı.
İstişarelerin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hariri'nin yeniden hükümeti kurma görevi verilmek üzere Baabda Sarayı'na çağrıldığı belirtildi.
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Hariri, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda hükümeti kurma görevini aldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, siyasi partilerin yer almadığı teknokratlar hükümeti kuracağını söyledi.
Meclis Başkanı Berri de Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'dan çıkışı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Aun ile Hariri'nin arasında olumlu bir hava var. Yeni hükümeti kurma süreci, beklenenden daha hızlı olacak" dedi.
Berri ayrıca Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi ile çekimser kalan Cumhurbaşkanı Aun'un damadı Cibran Basil liderliğindeki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi arasında bir yakınlaşma olduğuna işaret etti.
Lübnan'da Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin destekleriyle 21 Ocak'ta kurulan Diyab hükümeti, Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesinin ardından halktan gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos'ta istifa etmek zorunda kalmıştı.
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