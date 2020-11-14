Katar ve UMH, Libya askeri personelinin eğitimi konusunda anlaşma imzaladı

Katar Savunma Bakanlığı ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Libya askeri personelinin eğitimi konusunda işbirliği anlaşması imzaladı.

Katar Savunma Bakanlığı ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında Libya askeri personelinin eğitimi ve askeri potansiyelin artırılması konusunda işbirliği anlaşması imzanladı.

Katar Savunma Bakanlığı'nın Twitter'dan yayınlanan açıklamasında "Perşembe günü Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanı Selahaddin Ali el-Nemruş arasında Doha’da gerçekleşen görüşmede, Libya askeri personelinin eğitimi ve askeri potansiyelinin artırılması konusunda işbirliği anlaşması imzalandı" ifadelerine yer verildi.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبي pic.twitter.com/E7SzXaiy10 — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) November 12, 2020

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