Esad: Sığınmacı sorununun çözülmesi için dost ülkelerle koordinasyon gerekli

Beşar Esad, Velid Muallim'in vefatı sonrası görevi devralan yeni Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın yemin töreninde bakanlığın görevleri hakkında açıklamalar yaptı.

Esad, "Suriyeli sığınmacıların vatanlarına dönme ve onlar için şehir ve kasabalarda uygun yaşam koşulları sağlama sürecinin hızlandırılması için dost ülkelerle koordinasyonun sağlanması gerekir" dedi.

Esad, Şam'a karşı yürütülen ihanet kampanyalarının ortaya çıkarılmasında ve yurtdışındaki Suriyeli topluluklarla yürütülen çalışmalarda dışişleri bakanlığının önemli rol oynadığını vurguladı.

11 Şubat 2006'den beri dışişleri bakanlığı görevini yürüten Muallim, 16 Kasım'da hayatını kaybetmişti.

22 Kasım'da imzalanan kararnameyle yerine Muallim'in yardımcılığını yapan Faysal Mikdad getirilmişti.