İran Savunma Bakanlığı doğruladı: Nükleer programın babası suikasta kurban gitti

Rajanews, İran'ın en üst düzey nükleer fizikçilerinden birinin suikasta kurban gittiğini iddia etti. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü, haberi yalanladı. Ama ardından Savunma Bakanlığı doğrulama açıklaması yaptı. Devrim Muhafızları Komutanı, İranlı bilim insanlarının öldürülmesinin intikamını alacaklarını söyledi.

ABD ve İsrail'in nükleer bilimcilerine yönelik suikast dalgasına maruz kalmış İran'da bu kez nükleer programını yöneten ismin Tahran yakınlarında öldürüldüğü iddiası ortalığı karıştırdı.

Rajanews, yarı resmi haber ajansı Fars haber ajansı, İngilizce yayın yapan devlet kanalı Press TV ve hatta İran Radyo Televizyon Kurumu, 'İran nükleer programının babası' diye nitelenen Muhsin Fahrizade'ye suikast iddiasına yer verdi.

ABD'nin yaptırım listesinde bulunan Fahrizade'nin bazı haberlerde suikasta uğradığı ve doktorlar tarafından kurtarılması çabalarının sonuçsuz kaldığı öne sürüldü.

Haberi yalanlayan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü, ülkenin nükleer sanayinde görevli tüm bilim insanlarının güvende, sağ ve salim olduğu açıklamasını yaptı.

İranlı sosyal medya kullanıcıları ise Telegram'da suikasta sahne olduğu iddia edilen yerden fotoğraf ve video paylaşarak, patlama ve silah sesleri duyduklarını aktardı.

Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Twitter'da, İranlı nükleer bilimcilere yönelik suikastları kınayan açıklama yapıp egemen güçlerin İran'ın modern bilime erişimini engellemeye çalıştığını dile getirdi.

ترور دانشمندان هسته‌ای آشکارترین تقابل خشن نظام سلطه برای جلوگیری از دستیابی ما به علوم مدرن است. — حسین سلامی (@salamy_ir) November 27, 2020

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