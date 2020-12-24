İran'dan Trump'ın tehdidine cevap: Dikkatleri ülkendeki feci başarısızlıklardan uzaklaştıramazsın

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Irak'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırıyla ilgili Tahran'ı suçlayan ABD Başkanı Trump'a, "yurtdışındaki vatandaşlarını riske atarak, dikkatleri ülkendeki feci başarısızlıklardan uzaklaştıramazsın" diye yanıt verdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Tahran'ı Irak'taki Amerikalılara yönelik yeni saldırılar planlamakla suçlayarak tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a cevap verdi.

Trump'ın, önceki "ABD Başkanı Barack Obama'nın yeniden seçimleri kazanmak için İran'la bir savaş başlatacağına" dair iddialarda bulunduğu eski mesajlarının ekran görüntüsünü paylaşan Zarif, Trump yönetiminin ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başarısızlığına ilişkin bir grafiği de mesajına ekledi.

Putting your own citizens at risk abroad won't divert attention from catastrophic failures at home.



In your own words @realDonaldTrump: pic.twitter.com/kbtL8GWLHm — Javad Zarif (@JZarif) December 24, 2020

Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yurtdışındaki vatandaşlarını riske atarak, dikkatleri ülkendeki feci başarısızlıklardan uzaklaştıramazsın."

Trump'a "tehlikeli gerginliklerden kaçın" uyarısı

Öte yandan konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de "Beyaz Saray'ı, ABD kamuoyunun dikkatini Trump'ın içinde bulunduğu çok zor koşullardan başka yöne çekmek için İran'a yönelik temelsiz ve uydurma iddialar ortaya atmakla" suçladı.

Diplomatik mekanlara ve meskun mahallere yönelik saldırıları reddettiklerini belirten Hatibzade, ABD ve bölgedeki müttefiklerinin bu tür suçlamalarla yeni bir gerginlik ortamı oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, Beyaz Saray'daki son günlerini geçiren ABD Başkanı Trump'ın tehlikeli gerginliklerden ve maceralardan kaçınması gerektiğini vurgulayarak, "İran, mevcut şartlarda akılsızca herhangi bir eylemin sonuçlarından ABD hükümetini sorumlu tutacaktır." uyarısında bulundu.