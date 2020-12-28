Fas'tan bir heyet İsrail'de: Ziyaretin gündemi Tel Aviv'de açılacak büyükelçilik

İlişkileri normalleştirme anlaşmasına varılmasının ardından Fas'tan bir heyet, Tel Aviv'de büyükelçilik açılması sürecini görüşmek için İsrail'e gitti.

Anadolu Ajansı'nın yere basına dayandırdığı habere göre Fas'tan bir heyet resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Heyetin, İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle Tel Aviv'de büyükelçilik açma sürecini görüşeceği ifade edildi.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, 10 Aralık'ta İsrail ile resmi ikili temasların ve diplomatik ilişkilerin 'mümkün olan en kısa sürede' yeniden başlayacağını duyurmuştu.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat ve ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner'in öncülüğündeki İsrailli ve ABD'li yetkililer, 22 Aralık'ta resmi ziyaret kapsamında Fas'a gitmişti.