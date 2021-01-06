Suudi Arabistan: Rusya bizi ek kısıtlama kararından vazgeçirmeye çalıştı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdül Aziz Bin Salman, OPEC+ toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında, petrol üretiminde ek kısıtlamaya gitme konusunu Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın aralık ayında Riyad’a yaptığı ziyaret sırasında gündeme getirdiklerini belirterek, “Aleksandr biliyordu. Hatta bunu yapmamamızı istedi. Ama ben, ‘Hayır, biz bunu yapacağız’ dedim. Bu elbette liderimizin (Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman) piyasa ve meslektaşlarımıza destek vermeye yönelik makul kararı. Bunda suç yok” diye konuştu.

Bakanlar arasında, diğer tüm üyeler sıkı kısıtlamaya giderken Rusya ve Kazakistan’ın petrol üretimini artırma fırsatını aldığı konusunda çıkar çatışmasının olmadığını söyleyen Suudi Bakan, “Iraklı Bakan şimdi burada, bu karardan memnun olduğunu doğrular. Dostum Süheyl (BAE Enerji Bakanı Süheyl el Mazrui) de bu karardan memnun. Sorunun ne anlamıyorum” ifadesini kullandı.