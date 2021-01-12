Nüfusunun yüzde 21'ini aşılayan İsrail, Mart ayına kadar çocukları da aşılamaya başlayacak

Nüfusunun yüzde 21’ini aşılayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran İsrail, Mart ayında çocukları da aşılamaya başlayabileceğini açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili, araştırmalar aşının çocuklar için de güvenli olduğunu gösterirse, 12 yaş üstündeki çocukların 2 ay içinde aşılanmaya başlanacağını bildirdi.

Düzenli aşı teslimatları gerçekleşirse, aşı için uygunluk kriterlerini genişletmeyi amaçlayan İsrail'in Ulusal Pandemi Koordinatörü Nachman Ash, farmakolojik araştırmalar sonucu Mart ayına kadar aşı için uygun en alt yaşın 16'dan 12'ye düşürüleceğini ve bu tür bir uygulamanın FDA onayı alacağını öngördüğünü belirtti.

Vatandaşlarını aşılamaya rekor hızda devam eden İsrail, Mart ayının ortalarına kadar 9 milyon nüfusunun 5 milyonunu bir veya iki doz aşılamayı amaçlıyor.

İsrail nüfusunun yüzde 7.75'i 12-16 yaş arası gençlerden oluşuyor. Aşılamada yaşlı nüfus ve yüksek riskli sektörlerde çalışanlara öncelik veren İsrail'de Bloomberg'in verilerine göre, 11 Ocak itibariyle nüfusunun yüzde 21'ini aşılanmış durumda.