Mısır'da pasta yapan bir kadın tutuklandı: 'Desenleri toplumsal değerlere aykırı'

Mısır'da bir doğum günü için üzerinde cinsel organlar ve iç çamaşırı tasvirleri bulunan küçük pastalar yapıp satan kadın, ürünleri 'uygunsuz' ve 'toplumsal değerlere aykırı' bulunduğu için tutukladı. Pastaları yiyenler hakkında ise soruşturma başlatıldı.

Dün, Kahire'deki Gezira Spor Salonu'nda gerçekleşen doğum günü partisi fotoğraflarının sosyal medyada viral olması ve yerel medyada yer almasının ardından Mısır polisi harekete geçti.

Fotoğraflarda görünen, üzerine penis, vulva ve iç çamaşırı desenleri işlenmiş pastaları yapıp doğum günü sahibine satan kadın tutuklandı.

#Egypt : The pastry chef of somewhat risque little cakes shared by group of women at the Gezira club in Cairo has reportedly been arrested- in latest social media outrage being stirred up over purported moral breach - as TikTok influencers etc have also suffered #نادي_الجزيره pic.twitter.com/7tULlxFRuD — sebastian usher (@sebusher) January 18, 2021

​Daha sonra 319 dolarlık kefaletle serbest bırakılan kadın, suçlamaları reddetti.

El-Ezher'e bağlı Mısır Fetva Evi 'Dar el-İfta', çıplaklık veya cinsel temsilleri yayınlamanın yasak ve suç olduğunu bildirerek bunun 'toplumsal değerlere aykırı' olduğunu bildirdi.

نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات والمنتجات المختلفة ذات التعابير الجنسية والإيحاءات الساقطة مُحَرَّمٌ شرعًا... ‎دار الإفتاء المصرية‎ paylaştı: 18 Ocak 2021 Pazartesi

Yerel gazeteler ise haberi verirken pasta fotoğraflarını blurlayarak, durumu 'uygunsuz' olarak nitelendirdi.

Pastayı yiyenler ve spor salonu hakkında inceleme başlatıldı

Partiye katılan ve pastayı yiyen kadınlar hakkında ise soruşturma başlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise spor salonu hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

İnsan hakları avukatı Negad El Borai, 'Aile değerlerini koruma bahanesiyle kişisel özgürlük alanını ortadan kaldırmak isteyen bir kesim olduğunu ve bunda devletin de desteği olduğunu' söyleyerek, daha önce TikTok ve diğer platformlarda video yayımlayan kadınların da gözaltına alındığını hatırlattı.

Geçen Salı Mısır'da bir temyiz mahkemesi, Temmuz ayında 'aile değerlerini ve ilkelerini baltalamaktan' ve 'uygunsuz' fotoğraflar yayınlamaktan suçlu bulunan iki kadına verilen iki yıllık hapis cezalarını bozmuştu. Ancak günler sonra savcının, 'insan ticareti suçlamalarıyla ilgili soruşturma başlattığı ve kadınların tutukluluğunun devamına karar verdiği ortaya çıktı. Savcı, kadınların diğer genç kızları da kendilerine benzer videolar yayınlamaya teşvik ederek onları sömürdüklerini iddia etti.

2015, dans videosu yayımlayan iki dansöz altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 2016'da ise yazar Ahmed Naje, 'müstehcen cinsel içerik yayınlamaktan' iki yıl hapis cezası almıştı.