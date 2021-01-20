İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Koronavirüs ile Mücadele Konseyi Toplantısı’nda, yurt dışından koronavirüs aşısı satın alımı ve yerli koronavirüs aşısının üretimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ruhani, Covid-19 aşısının hükümet olarak öncelikleri arasında olduğunu belirterek, ABD'nin uyguladığı yaptırımların korona virüs aşılarının yurt dışından alımını geciktirdiğini belirtti.

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımları cinayet olarak nitelendiren Ruhani, “Eğer terörist Trump'ın uyguladığı yaptırımlar olmasaydı koronavirüs aşısına daha erken ulaşacaktık. Yaptırımlar nedeniyle aşılama işlemi gecikti” dedi.

Korona virüs aşılarının yurt dışından satın alınması ile alakalı yaptırımlar nedeniyle yaşanan sorunların büyük oranda çözüldüğünü kaydeden Ruhani, Sağlık Bakanlığının onay verdiği koronavirüs aşılarının ilk partilerinin önümüzdeki hafta İran'a ulaşacağını belirtti. Ruhani, “Önümüzdeki hafta aşıların İran'a getirilmesiyle birlikte aşılama programına hızlı bir şekilde başlayacağız” dedi.