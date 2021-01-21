Bağdat'ta intihar saldırısı: En az 13 ölü, 19 yaralı

Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat'ta Tayaran Meydanı’nda intihar saldırısı neticesinde patlama yaşandı.

Eylemi henüz herhangi bir grup üstlenmezken, Reuters ajansı 7 ölü, 20 yaralı olduğunu aktardı. AP ajansı ise polis kaynaklarına dayanarak ölü sayısını 6, yaralı sayısını 25 olarak verdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre ise 13 ölü, 19 yaralı var.

تفجير يستهدف الباب الشرقي وسط بغداد Nazek Gilgamesh paylaştı: 21 Ocak 2021 Perşembe

Yıllarca kanlı günlere uyanan Bağdat'ta uzun süredir bu tür bir saldırı yaşanmamıştı. En son, Haziran 2019'da bir intihar saldırısı meydana gelmiş, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.