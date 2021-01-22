Mısır'da kadın sünnetinin cezası ağırlaştırılıyor

Mısır’da, kadın sünnetini 2008’de yasaklayan, 2016'da suç olarak tanımlayan yasadaki ceza maddeleri ağırlaşıyor. Buna göre, kadın sünneti yapanlar ve yapmaya mecbur bırakanlar 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Mısır Bakanlar Kurulu'nda Çarşamba günü kabul edilen değişikliğe göre, kadın sünneti için hapis cezasının üst sınırı 7 yıldan 20 yıla çıkarıldı. İşlemi yapan doktorlar ve sağlık personellerinin de meslekten 5 yıl uzaklaştırılmasına karar verildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, işlemin kalıcı hasar ya da ölümle sonuçlanmasına bağlı olarak yasayı çiğneyenlere 5 ila 20 yıl arası hapis cezası verileceği belirtildi.

Ayrıca, kadın sünnetini talep eden kişiler de hapis cezasına çarptırılacak.

Yasa değişikliği, parlamento ve cumhurbaşkanının onayının ardından uygulamaya girecek.

'Yalnızca kağıt üzerinde yasalar istemiyoruz'

Şimdiye kadar kimseye ceza verilmemesinden yakınan kadın hakları savunucuları adli makamların konuyu ciddiye almasını istiyor.

Kadın Rehberlik ve Hukuki Farkındalık Merkezi Direktörü Reda El Danbouki, yargıçlar, polisler ve diğer kolluk kuvvetleri yetkililerinin konuyu ciddiye almaya başlamadıkça değişikliklerin uygulamayı ortadan kaldırmaya yardımcı olmayacağını söyledi.

Kahire Kalkınma ve Hukuk Vakfı direktörü Entessar El-Saeed de aynı noktaya vurgu yaparak, "Bu iyi bir adım, ancak uygulanmayan, yalnızca kağıt üzerinde yasalar istemiyoruz" dedi.

Mısır'da yasağa rağmen kadın sünneti yaygın

Tıbbi olmayan nedenlerle üreme organlarının kısmen ya da tamamen çıkarılması anlamına gelen kadın sünneti ya da kadın genital mutilasyonu çoğu ülkede yasak olmasına rağmen uygulanmaya devam ediyor.

Uluslararası çok sayıda kurumun insan hakkı ihlali olarak nitelediği işlem ağırlıklı olarak Asya, Afrika’daki ülkelerde uygulanıyor. ‘Dini inanç’, ‘hijyen konusundaki yanlış bilgiler’, ‘bakireliğin korunması’ gibi ‘nedenler’ gerekçe gösteriliyor.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Mısır'da 15 ila 19 yaşlarındaki kız çocukları ve kadınların yüzde 81'i cinsel organları kesilmek suretiyle sünnet edildi. Dünya genelinde kadınların sünnet edilmesinin en yaygın olduğu ülkeler ise Somali ve Mali.

Ocak ayında 14 yaşındaki Nida Abdül Maksut, kadın sünneti uygulanırken hayatını kaybetmişti.