İsrail'in bugün açılan BAE Büyükelçiliği, Türkiye'den gönderilen elçiye emanet

45. ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail'le normalleşme anlaşmaları (İbrahim Anlaşmaları) yapan ülkelerden Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) İsrail'in Büyükelçiliği açıldı.

İsrail'in Türkiye ile ilişkileri netameli BAE'ye atama tercihi dikkat çekti.

İsrail, 2018 yılında Gazze saldırıları gerekçesiyle Türkiye'de istenmeyen kişi muamelesi yapılarak ülkesine gönderilen eski Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'i BAE'ye atadı. Büyükelçi atanması açıklanana kadar misyon sorumluluğu Naeh'e verildi.

Welcome to the UAE Ambassador Na’eh! Can’t wait to visit the Israeli Embassy in Abu Dhabi 🇮🇱🇦🇪 @AmbassadorNaeh pic.twitter.com/S1i8l1foZY — Michal Michelle Divon (@michelledivontv) January 24, 2021

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şimdiki halde BAE Maslahatgüzarı olarak atanan Eitan Naeh'in Abu Dabi'ye gittiği duyuruldu.

#BREAKING: Israel has opened on embassy in Abu Dhabi with @AmbassadorNaeh as it's first chargé d'affaires in the country. In the coming days, Israel will open a Consulate General in Dubai - Israel foreign ministry @LiorHaiat in a statement pic.twitter.com/mFtT6zLsDH — Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 24, 2021

İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliğinin, kalıcı yerleşke bulunana kadar geçici ofislerde hizmet vereceği, büyükelçiliğin resmi açılışının ileriki günlerde yapılacağı belirtilen açıklamada, Abu Dabi'de büyükelçilik açılmasının, İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının uygulanması yönünde atılan bir başka adım olduğu ifade edildi.

Mazal tov and Mabrouk! @AmbassadorNaeh has just officially opened #Israel's embassy in Abu Dhabi. He is currently Israel's Chargé d'affaires in #UAE. In the coming days, Israel will also open a Consulate General in Dubai. pic.twitter.com/hmhS7GguQk — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) January 24, 2021

İsrail gelecek günlerde Dubaş Başkonsolosluğunu da açacak.

Naeh, Aralık 2016-Mayıs 2018 tarihlerinde İsrail'in Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Bugün BAE yönetimi de Tel Aviv'de büyükelçilik açma kararının onaylandığını açıkladı.

On the same time, UAE Gov't officially approves establishing embassy in Tel-Aviv https://t.co/JvAfyKBswK — Itamar Margalit | אִיתָמָר מַרְגָּלִית (@itamargalit) January 24, 2021

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