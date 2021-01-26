Netanyahu: Polis kanuna saygı göstermeyenlere karşı gerekli gücü kullanıyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dün Ultra-Ortodoks Yahudi protestocuların koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla güvenlik güçleriyle çatışması ve bir otobüsü ateşe vermesinin ardından ülke polisinin sergilediği tavrı övdü.

Bir aşı merkezine yaptığı ziyarette konuşan Başbakan Netanyahu, "Polis, yasalara saygı göstermeyenlere karşı olması gerektiği gibi güç kullandı" dedi.

Pazar günü geç saatlerde, Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak ve Kudüs'teki Mea Shearim de dahil olmak üzere çok sayıda Ultra-Ortodoks semtinde çatışmalar meydana geldi.

Bir otobüs şoförü ağır yaralandı

Protestolar sırasında yaralanan otobüs şoförü Ayal Tzipori hastaneye kaldırıldı. Tzipori İsrailli KAN radyosuna "Nasıl hayatta kaldığımı anlayamadım" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 50 kişinin yolu çöp ve lastiklerle kapattığını, ardından aracına saldırarak taş attığını ve camları kırdığını söyleyen Tzipori, "İsyancılardan biri otobüse girdi ve beni tekmelemeye ve yumruklamaya başladı" dedi.

İtfaiyeciler, otobüste meydana gelen yangını söndürmeye çalışırken kendilerine taş yağdığını söyledi.

Polis, karışıklıkların acil servisleri ve halkın hayatını tehlikeye attığını belirterek, 10 Bnei Brak sakininin tutuklandığını bildirdi. Masum insanların hayatlarını tehlikeye atan suç eylemlerinin sorumlularını bulmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.

Vaka sayılarındaki artış devam ediyor

Birçok İsrailli, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudileri koronavirüsün yayılmasından sorumlu olmakla suçluyor.

Bir hafta önce, aralık sonundan bu yana yürürlükte olan sıkı bir tecrit uygulamasına rağmen, Bnei Brak'taki bir Ultura-Ortodoks düğününe yüzlerce misafir katılmıştı.

İsrail, 4.478 ölüm dahil 9 milyonluk nüfusu arasında 605 binden fazla yeni koronavirüs vakası kaydetti.