Suriye Anayasa Komitesi'nin beşinci toplantısı marjındaki istişarelere ilişkin ortak açıklama

Türkiye, Rusya ve İran tarafından pazartesi günü Cenevre'de başlayan Suriye Anayasa Komitesi'nin beşinci toplantısı marjında yapılan istişarelere ilişkin ortak açıklama yayınlandı.

Türkiye, Rusya ve İran tarafından pazartesi günü İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Suriye Anayasa Komitesi'nin beşinci toplantısı marjında yapılan istişarelere ilişkin ortak açıklama yayınlandı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Astana formatının garantörleri olarak 25-29 Ocak 2021 tarihlerinde Cenevre’de başlayan Anayasa Komitesi Yazım Komisyonu'nun olağan oturumu marjında yaptıkları üçlü görüşme ile Suriyeli delegeler ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’le istişareleri sonucunda Anayasa Komitesi sürecine ilişkin olarak müteakip hususlarda mutabık kalmışlardır: