Ermenistan'da onlarca protestocu gözaltına alındı

Erivan’da polis, yargı yasasındaki değişiklikleri protesto etmek için parlamento binasına giden Bagramyan caddesini trafiğe kapatan eylemcileri gözaltına almaya başladı.

Rus basınınnın aktardığına göre, aralarında Taşnaktsutyun Partisi Sözcüsü Gegham Manukyan’ın da bulunduğu onlarca kişi gözaltına alındı.

Sputnik’e konuşan Ermenistan Emniyeti Basın Departmanı Başkanı Zarzand Gabrielyan, sekiz protestocunun gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

İktidardaki ‘Benim Adımım’ ittifakı daha önce, mahkeme öncesi konuları, özellikle gözaltına ilişkin konuları ele alacak yeni bir mahkeme kurumunun kurulmasını öngören değişiklikler önermişti. Muhalefet, yetkililerin bunu kendi lehlerine kullanacağını savunarak karşı çıkıyor.

Ermenistan’da muhalefet ayrıca, Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlandığı 10 Kasım’dan bu yana Başbakan Nikol Paşinyan’ın görevi bırakması için eylemler düzenlemeye devam ediyor.