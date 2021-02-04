SANA: Suriye hava savunma sistemleri İsrail füzelerini püskürttü

SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, yerel saatle 10.42'de ülkenin güneyindeki Kuneytra iline füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü" ifadesine yer verildi.
Saldırı sonucu hasar meydana geldiği ifade edildi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, füze olduğu tahmin edilen bir cismin havada patladığı görülüyor.
#فيديو #سانا..— سانا عاجل (@SanaAjel) February 3, 2021
من تصدي دفاعاتنا الجوية للعــــدوان الإســرائيلي الذي يستهدف #المنطقة_الجنوبية pic.twitter.com/nw1q934OBp
דוווחים סורים: התקיפה של חיל האוויר הישראלי כעת בסוריה היא על כמה יעדים מלבד שדה התעופה הבינלאומי של דמשק. בשעות האחרונות נצפו שני מטוסים צבאיים איראניים פורקים משלוח נשק בסוריה. ניתן להעריך כי התקיפה הנטענת אינה תקיפת תגובה לירי טיל הקרקע האוויר בידי חיזבאללה לעבר המלט בצהריים. pic.twitter.com/eofwsmoffv— Or Heller אור הלר (@OrHeller) February 3, 2021
Suriye hükümeti, İsrail'in 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
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