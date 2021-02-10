Bahreyn, Rus Sputnik V aşısına acil kullanım izni verdi

Reuters haber ajansı, Bahreyn televizyonunun Twitter hesabından yapılan bir açıklamaya atıfla, Ortadoğu’daki ada ülkesinin Sputnik V aşısına acil kullanım izni verdiğini yazdı.

Bahreyn’in, Sputnik V aşısına onay vermiş olması hakkında Rusya’dan resmi bir açıklama henüz gelmedi.

#Bahrain approves Russia’s Sputnik V COVID-19 vaccine for emergency use, state television reports.https://t.co/iVlwGxMUUC pic.twitter.com/rVS7QqVZKA — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 10, 2021

​Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) son olarak dün Moğolistan’ın Sputnik V aşısına kullanım için onay veren 23. ülke olduğu açıklamasını yapmıştı.

Bahreyn daha önce de Pfizer-BioNTech, Sinopharm ve Oxford-AstraZeneca koronavirüs aşılarına da kullanım izni vermişti.