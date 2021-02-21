Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 16 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Hatay sınırından yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2'si HTŞ, 2'si IŞİD mensubu 16 kişinin yakalandığını açıkladı.

16 kişinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri tarafından yakalanmasına yönelik detaylar da ortaya çıktı

Narlıca'daki Hacıpaşa Hudut Karakolu sorumluluk sahasında yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 8 kişi tespit edildi. Yakalanan şahıslardan A.P ve İ.D'nin HTŞ üyesi olduğu, haklarında arama kararı bulunduğu belirlendi.

Reyhanlı'da ise Murat Özeker Hudut Karakolu'nda görevli askerler, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8 kişiyi tespit etti. Hudut unsurları tarafından yakalananlar hakkında yapılan araştırmada Çeçenistan uyruklu Z.A. ve H.A'nın IŞİD üyesi olduğu tespit edildi.