Libya'daki geçici yönetimin Başbakanı Dibeybe: Türkiye ile ilişkilerimiz ayrıcalıklı

Libya Başbakanı Dibeybe, "Libya-Türkiye deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakat muhtırası çok önemli bir anlaşma ve sorunsuz devam edecek" açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda geçici yönetimin başbakanlığına seçilen Dibeybe, "Libya-Türkiye deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakat muhtırası çok önemli bir anlaşma ve sorunsuz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili son durumu paylaştı.

Dibeybe, "Yeni hükümet listesi teklifini Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanlığına bu sabah sunduk. Libya hükümeti, teknokrat isimlerden oluşuyor ve Libya'nın tüm renkleri, aşiretleri ve bölgelerini temsil ediyor." dedi. Başbakan, kabinede yer alan isimleri ise açıklamadı.

Abdulhamid Dibeybe, Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF), Tobruk Temsilciler Meclisi (TM), Libya Devlet Yüksek Konseyi ile istişarelerde bulunduklarını, bu süreçte görüştükleri milletvekillerinin hükümete güvenoyu vereceklerinden emin olduğunu aktardı.

Hükümetteki bakanların seçimi için kendilerine 3 bin kadar öz geçmiş ulaştığını, bunlardan 2 bin 300'ünü gözden geçirdiklerini söyleyen Dibeybe, "Libya halkı yaşamsal krizler yaşıyor ve bizler bu sorunları gidermek için çalışıyoruz. Hükümet kurulduktan sonra halkın lehine cesur kararlar alacağız." dedi.

'Türkiye ile ilişkilerimiz ayrıcalıklı'

Dibeybe, AA muhabirinin Türkiye ile ilişkilere yönelik sorusu üzerine, "Türkiye ile ilişkilerimiz ayrıcalıklı olacak. Türkiye ekonomik ortağımız ve biz bu ortaklığı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan mutabakat muhtırasını hatırlatan Dibeybe, "Libya-Türkiye deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakat muhtırası çok önemli bir anlaşma ve sorunsuz devam edecek." diye konuştu.