Husiler, Yemen'in kuzeyindeki Marib bölgesinin büyük kısmını ele geçirdiklerini duyurdu

Yemen'de 'Husiler' olarak bilinen ve başkent Sana'yı kontrolünde tutan Ensarullah güçleri, başkentin doğusunda yer alan petrol zengini Marib bölgesinin büyük bir kısmını ele geçirdiklerini duyurdu.

Yemen'de 2015 yılının mart ayında Cumhurbaşkanı Abdurrabu Mansur Hadi'yi devirerek başkent Sana'yı ele geçiren ve 'Husiler' olarak anılan Ensarullah, başkentin doğusunda ve ülkenin kuzeyinde yer alan petrol zengini Marib bölgesinin önemli bir kısmını ele geçirdiklerini açıkladı.

Sana hükümetinin dışişleri bakan yardımcısı Hüseyin el-Ezzi, CNN kanalına yaptığı açıklamada "Marib'in çoğu artık Husilerin elinde" bilgisini verdi.

Bakan, açıklamasında "Marib'e bağlı 14 ilçe var, bunlardan sadece ikisi, kent merkezi dahil olmak üzere Hadi'ye bağlı güçler tarafından kontrol ediliyor, ikisi savaş alanı ve geri kalanı Husilerin kontrolünde" ifadelerini kullandı.

Başkentin yaklaşık 120 kilometre doğusundaki Marib bölgesi, ülkenin kuzeyindeki en büyük kent olarak öne çıkarken, 2015'teki iç karışıklık ve bunu takiben Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından başlatılan askeri müdahaleden beri, Riyad'ın desteklediği devrik Cumhurbaşkanı Hadi'ye bağlı askeri güçlerin kontrolündeydi.

Petrol zengini bir bölge olan Marib, ayrıca bölge için önemli bir lojistik merkez durumunda. Husiler, Marib'e yönelik saldırılarını son 1 aydır sürdürüyor.