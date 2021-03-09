Rusya: İdlib'deki militanlar kimyasal saldırı mizansenini planlıyor

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütü militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki Kebane yerleşiminde provokasyon hazırlığı yaptığı yönünde bilgi elde ettiklerini açıkladı.

Karpov, "Teröristler, Suriye hükümet güçlerini sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak amacıyla İdlib bölgesinin Kebane yerleşiminde özel olarak inşa edilmiş kampta, ölen ve yaralıları oynamaları için bölge sakinlerini kullanarak kimyasal saldırı mizansenini gerçekleştirmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.