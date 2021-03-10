Lavrov: Yemen'deki tüm tarafların askeri faaliyetleri durdurmak gerektiğinin bilincine varacaklarını umuyorum

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la Riyad'da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Yemen'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

🇷🇺🇸🇦 In #Riyadh, Russian Foreign Minister Sergey #Lavrov held talks with Minister of Foreign Affairs of #SaudiArabia Faisal bin Farhan Al Saud @FaisalbinFarhan. pic.twitter.com/V2z9TnYR9Q — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 10, 2021

​Lavrov, "Herhangi bir çatışmanın olduğu gibi, Yemen'deki çatışmanın istisnasız tüm tarafları, sivil altyapılara yönelik saldırıların, sivil nüfus arasında kayıplara yol açabilecek saldırıların kesinlikle kabul edilemez bulunduğu uluslararası beşeri hukuka uymalı" dedi.

Lavrov, tüm tarafların askeri faaliyetleri durdurmak gerektiğinin bilincine varacaklarını ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in çabalarını destekleyeceklerini umduğunu kaydetti.

Yemen'deki silahlı çatışmalar Mart 2014'ten bu yana devam ediyor.