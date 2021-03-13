Erbil'de 'PKK'nın tuzakladığı' patlayıcı infilak etti: 1 Peşmerge öldü

Irak'ın Erbil kentinde, 'PKK tarafından tuzaklandığı' belirtilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği, 1 Peşmergenin yaralandığı bildirildi.

Erbil merkezli Rudaw'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Soran İlçesinin Sidekan beldesindeki bir bölgede PKK'nın yola yerleştirdiği TNT, Peşmergeye ait aracın geçişi sırasında infilak etti.

Olayda 1 Peşmergenin öldüğü, 1 Peşmergenin yaralandığı kaydedildi.

A vehicle carrying two Peshmerga fighters hit TNT explosives late on Friday, Bahram Arif Yasin, the head of Halgurd command told Rudaw, claiming that the explosives were recently laid by the Kurdistan Workers’ Party (PKK) https://t.co/CjCH8mSU4h — Rudaw English (@RudawEnglish) March 12, 2021

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